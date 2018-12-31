Vagner Love'ın menajerinden açıklama! 'Beşiktaş'ın bize borcu var'

Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love'ın menajeri Evandro Ferreira, oyuncunun transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'IN BORCU VAR!"

Siyah - beyazlı kulübün, Vagner Love'a borcu olduğunun altını çizen Ferreira, "Transfer konusunda bir gelişme yok. Santos daha önceki dönemlerde Love'ı istemişti ancak bu dönemde bir teklif yapmadı. Beşiktaş'ın Vagner Love'a borcu var ve bunu ödemeden onu göndermeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"CORINTHIANS, BEŞİKTAŞ İLE İLETİŞİME GEÇTİ"

Transfer teklifleri ile ilgili de konuşan menajer, "Corinthians'ın Beşiktaş ile Vagner Love için iletişime geçtiğini biliyorum ancak bizimle kimse görüşmedi." dedi.

(Sporx)