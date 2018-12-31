Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Vagner Love'ın menajerinden açıklama! 'Beşiktaş'ın bize borcu var'

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Vagner Love'ın menajeri, futbolcunun transferindeki son durumu anlattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love'ın menajeri Evandro Ferreira, oyuncunun transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'IN BORCU VAR!"

Siyah - beyazlı kulübün, Vagner Love'a borcu olduğunun altını çizen Ferreira, "Transfer konusunda bir gelişme yok. Santos daha önceki dönemlerde Love'ı istemişti ancak bu dönemde bir teklif yapmadı. Beşiktaş'ın Vagner Love'a borcu var ve bunu ödemeden onu göndermeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"CORINTHIANS, BEŞİKTAŞ İLE İLETİŞİME GEÇTİ"

Transfer teklifleri ile ilgili de konuşan menajer, "Corinthians'ın Beşiktaş ile Vagner Love için iletişime geçtiğini biliyorum ancak bizimle kimse görüşmedi." dedi.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Osmanlı Ordusunun Kudüs´e girmesi - Tarihte bugün 30 Aralık 1516

Osmanlı Ordusunun Kudüs´e girmesi - Tarihte bugün 30 Aralık 1516

ABD'yi tedirgin eden uçak

ABD'yi tedirgin eden uçak

'Fatih'ten umutluyuz sondajlar hızlanacak'

'Fatih'ten umutluyuz sondajlar hızlanacak'

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA