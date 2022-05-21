VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi finaline çıkıyor

Kadın voleybolunda Avrupa'nın en büyük takımının belirleneceği karşılaşma, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Spor Salonu'nda TSİ 19.00'da başlayacak.

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Fransa'dan ASPTT Mulhouse, Finlandiya'dan LP Salo ve İtalya'dan Vero Volley Monza ile yer aldığı grupta tüm maçlarını kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Sarı-siyahlı takım, çeyrek finalde Polonya ekibi Developres Rzeszow, yarı finalde de Fenerbahçe Opet'i eleyerek Süper Final'e çıktı.

YENİ FORMATTA EN ÇOK KAZANAN İKİ TAKIMDAN BİRİ

VakıfBank, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne 2001 yılından itibaren uygulanmaya başlanan yeni formatta kazandığı 4 şampiyonlukla İtalya ekibi Volley Bergamo ile bu kupayı en çok kazanan takım olma başarısını gösterdi.

Sarı-siyahlılar, yarınki finalde galip gelmesi halinde 5. şampiyonluğuna ulaşacak ve yeni formatta en çok zafer yaşayan takım olacak.

Ligde bu sezon 8. kez finalde boy gösterecek VakıfBank, bu kulvarda da rekoru elinde bulunduruyor.

Bu sezon da kürsüde yer alması kesinleşen VakıfBank, böylece 10. kez CEV Şampiyonlar Ligi'ni ilk 3'te tamamlamış olacak.

Öte yandan VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda da 4 şampiyonluk ile kupayı en çok müzesine götüren takım unvanını taşıyor.

HEDEF SEZONU 5 KUPAYLA KAPATMAK

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'ni kazanarak sezonu 5 kupayla kapatmayı hedefliyor.

Sarı-siyahlı takım sezonun geri kalan bölümünde FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, AXA Sigorta Kupa Voley, Spor Toto Şampiyonlar Kupası ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyon olma başarısı gösterdi.

IMOCO VOLLEY İLE LİGDE 4. KEZ KARŞILAŞACAK

VakıfBank, Imoco Volley ile CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde 4. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip daha önce 2016-2017 ile 2020-2021 sezonlarında finalde, 2017-2018 sezonunda ise yarı finalde kozlarını paylaştı.

Rekabette 2016-2017 sezonundaki finali VakıfBank kazanırken, 2020-2021'deki finalden Imoco Volley üstün ayrıldı. 2017-2018 sezonundaki yarı finalde ise gülen taraf VakıfBank oldu.

Öte yandan bu sezon iki takımın karşı karşıya geldiği FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalini VakıfBank kazandı.

IMOCO VOLLEY SON ŞAMPİYON

İtalyan voleybolunda son döneme damga vuran Imoco Volley, CEV Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon kupayı alarak ilk şampiyonluğunu elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grup aşamasındaki 6 maçını kazanarak çeyrek finale yükselen Imoco Volley, çeyrek finalde Vero Volley Monza'yı iki maçta da mağlup etti.

Imoco Volley, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamadan Süper Final'e çıktı.

İtalyan ekibinde Paola Egonu, Miriam Sylla, Joanna Wolosz, Robin de Kruijf gibi yıldız oyuncular bulunuyor.

ERKEKLERDE DE ŞAMPİYON BELLİ OLACAK

Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali de yarın aynı salonda oynanacak.

İtalya'dan Trentino Itas ile Polonya'dan Grupa Azoty ZAKSA'nın karşı karşıya geleceği müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.