İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2022 Salı / 14 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6171
  • EURO
    15,4643
  • ALTIN
    809.708
  • BIST100
    2038.16
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde set vermeden çeyrek finale yükseldi
Spor

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde set vermeden çeyrek finale yükseldi

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında VakıfBank, evinde konuk ettiği Fransa temsilcisi ASPTT Mulhouse takımını 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

15 Şubat 2022 Salı 18:42 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 18:43
ABONE OL

VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son maçında Fransa'nın ASPTT Mulhouse takımını 3-0 yenerek grubunu ilk sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

SALON: Vakıfbank Spor Sarayı

HAKEMLER: Wojciech Maroszek (Polonya), Sonja Sımonovska (Karadağ)

VAKIFBANK: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hackley, Ogbogu (Aylin Acar, Cansu Özbay, Isabelle Haak)

ASPTT MULHOUSE: Haak, Andela, Pressley, Coneo, Van Avermaet, Kastner (Soldner, Drewniok, Viggars, Lamprousi, Vaegy)

SETLER: 25-11, 25-18, 25-21

SÜRE: 64 dakika (18, 21, 25)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.