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Spor

VakıfBank, çeyrek final rövanş maçında Imoco Conegliano'ya konuk olacak

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Imoco Congeliano ile mücadele edecek. Müsabaka TSİ. 2030'da başlayacak.

AA28 Şubat 2024 Çarşamba 09:36 - Güncelleme:
VakıfBank, çeyrek final rövanş maçında Imoco Conegliano'ya konuk olacak
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde yarın İtalyan takımı Imoco Congeliano ile karşı karşıya gelecek.

İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.30'da başlayacak.

Maçta Portekizli Vitor Alexandre Goncalves ve İsrailli Roy Bensimon hakem ikilisi görev yapacak.

İlk karşılaşmada rakibine 3-1 yenilen VakıfBank, müsabakayı 3-0 veya 3-1 kazanması halinde turu geçen taraf altın set sonunda belli olacak. İtalyan ekibinin her türlü galibiyeti veya en az 2 set kazanması durumunda ise sarı-siyahlılar Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

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