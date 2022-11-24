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Spor

VakıfBank deplasmanda set vermeden kazandı

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

AA24 Kasım 2022 Perşembe 19:39 - Güncelleme:
VakıfBank deplasmanda set vermeden kazandı
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Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasının son maçında Vakıfbank, Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.

SALON: Bahçeköy Orman Fakültesi

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Serap Kuka

SARIYER BELEDİYESPOR: Merve Tanıl, Chatchu-On, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra KIlıçlı (Işıl Öz, Aslı Tecimer, Merve Nezir)

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Egonu, Daalderop, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Carutasu, Buket Gülübay, Bajema, Aylin Acar)

SETLER: 24-26, 22-25, 13-25

SÜRE: 78 dakika (30, 28, 20)

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