VakıfBank deplasmanda set vermeden kazandı

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasının son maçında Vakıfbank, Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.
SALON: Bahçeköy Orman Fakültesi
HAKEMLER: Ramazan Çevik, Serap Kuka
SARIYER BELEDİYESPOR: Merve Tanıl, Chatchu-On, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra KIlıçlı (Işıl Öz, Aslı Tecimer, Merve Nezir)
VAKIFBANK: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Egonu, Daalderop, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Carutasu, Buket Gülübay, Bajema, Aylin Acar)
SETLER: 24-26, 22-25, 13-25
SÜRE: 78 dakika (30, 28, 20)