İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2022 Salı / 15 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,4673
  • EURO
    15,3682
  • ALTIN
    785.967
  • BIST100
    2085.76
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • VakıfBank, Eczacıbaşı'na set vermedi: 3-0
Spor

VakıfBank, Eczacıbaşı'na set vermedi: 3-0

Misli.com Sultanlar Ligi 15'inci hafta mücadelesinde VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmada VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti.

18 Ocak 2022 Salı 08:12 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 08:12
ABONE OL

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında oynanan derbide VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Buket Gülübay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley (Ayça Aykaç, Meryem Boz)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Saliha Şahin, Heyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Elif Şahin,Gözde Yılmaz, Fatma Şekerci, Merve Atlıer, Mc Kenzie)

Setler: 25-16, 25-22, 25-22

Süre: 86 dakika (23, 31, 32)

  • VakıfBank
  • Eczacıbaşı Dynavit
  • Mislicom Sultanlar Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.