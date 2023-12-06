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Spor

VakıfBank, evinde zorlanmadı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında sahasında Sırbistan'ın Jedinstvo Stara Pazova takımını 3-1 mağlup etti.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 22:25 - Güncelleme:
VakıfBank, evinde zorlanmadı
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Son 2 yılın CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank, 2023-2024 sezonu A Grubu 4. maçında Jedinstvo Stara Pazova'yı ağırladı. Sarı-siyahlılar karşılaşmayı 3-1 kazanarak grupta 3. galibiyetine ulaştı.

VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadelenin ilk setini kazanan 25-22 ile VakıfBank oldu. İkinci seti 25-21 konuk ekip alırken; üçüncü seti 25-19 hanesine yazdıran sarı-siyahlılar yeniden öne geçti. VakıfBank, son seti de 25-17 aldı ve mücadeleyi 3-1 kazandı.

VakıfBank'ta karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen Gabi 23 sayıyla günün en skorer ismi oldu. Jordan Thompson 17 sayı kaydederken; Ali Frantti ise 16 sayıyla çift hanelere ulaştı.

Salon: VakıfBank

Hakemler: Christophe Lecourt (Fransa), Tudor Pop (Romanya)

VakıfBank: Busa, Ogbogu, Cansu Özbay, Gabi, Bahar Akbay, Thompson, (Ayça Aykaç Altıntaş, Frantti, Aylin Acar, Aleksia, Zeynep Sude Demirel, Van Aalen)

Jedinstvo Stara Pazova: Miljevic, Vajagic, Osmajic, T.Miljevic, Tica, Sucurovic, (Medved, Lakicevic, Nedeljjovic, Deagovic)

Setler: 25-22, 21-25, 25-19, 25-17

Süre: 101 dakika (25, 27, 25 ,24)

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