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Spor

VakıfBank ile THY 3'lük maçına çıkıyor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde final ve 3/4.lük ikinci karşılaşmaları yarın oynanacak maçlarla devam edecek.

IHA8 Mayıs 2023 Pazartesi 10:10 - Güncelleme:
VakıfBank ile THY 3'lük maçına çıkıyor
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Sultanlar Ligi'nde final ve 3/4.lük ikinci mücadelelerinin programı belli oldu. Burhan Felek Salonu'nda oynanacak final karşılaşmasının ilk maçında, Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmiş ve sarı-lacivertliler sahadan 3-1 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçmişti. Serinin ikinci maçı yarın oynanacak.

Sultanlar Ligi'nde 3/4.lük ilk maçında ise V. Bank, THY'yi 3-1 mağlup etti. İki takım, yarın V. Bank Spor Sarayı'nda ikinci müsabaka için sahaya çıkacak.

Sultanlar Ligi'nde final ve 3/4.lük ikinci mücadeleleri programı şu şekilde:

Yarın

16.00 V.Bank - THY

19.30 Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe

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