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Spor

VakıfBank sahasında Jedinstvo Stara Pazova ile karşılaşacak

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında VakıfBank, evinde Jedinstvo Stara Pazova ile karşı karşıya gelecek.

AA5 Aralık 2023 Salı 09:27 - Güncelleme:
VakıfBank sahasında Jedinstvo Stara Pazova ile karşılaşacak
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında yarın sahasında Sırbistan temsilcisi Jedinstvo Stara Pazova'yla karşılaşacak.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak.

Mücadeleyi Fransa Voleybol Federasyonundan Christophe Lecourt ve Romanya Voleybol Federasyonundan Tudor Pop yönetecek.

Grupta oynadığı ilk iki maçını 3-0'lık skorlarla kazanan VakıfBank, son mücadelesinde evinde İtalya'nın Allianz Vero Volley ekibine 3-0 kaybetti.

Jedinstvo Stara Pazova ise son maçında sahasında Fransa'nın Volley Mulhouse takımını 3-2 yendi.

İki ekibin Sırbistan'da oynanan mücadelesinden VakıfBank 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

  • vakıfbank
  • cev şampiyonlar ligi
  • Jedinstvo Stara Pazova

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