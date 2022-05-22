VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibi 3-1 yenerek, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

Karşılaşmaya tempolu başlayan VakıfBank, ilk setin hemen başında 3-0 öne geçerken, Imoco Volley daha sonra Egonu'nun etkili mücadelesiyle üstünlüğü 13-9 olarak ele geçirdi. Zehra Güneş, Haak ve Guimaraes ile skor bularak oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, seti 25-22 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci setin ilk bölümü karşılıklı sayılara sahne olurken, Haak ve Guimaraes ile etkili olan VakıfBank, 13-7 öne geçti. Oyunu bırakmayan İtalyan ekibi Egonu, Wolosz ve De Kruijf ile ürettiği sayılarla 16. sayıda beraberliği sağladı. Ancak rakibinin öne geçmesine izin vermeyen VakıfBank, Haak ve Bartsch-Hackley'in sayılarıyla tekrar temposunu bulup, bu seti de 25-21 kazanarak 2-0 öne geçti.

Çekişmeli başlayan üçüncü setin ilk bölümü 10-10 berabere geçilirken, Vakıfbank etkili bir performans sergileyen Haak'ın üst üste kaydettiği sayılarla skoru 15-11 lehine çevirdi. Ancak yıldız oyuncusu Egonu'nun üstün çabasıyla tekrar oyuna ortak olan Imoco Volley, seti 25-23 alarak durumu 2-1 yaptı.

Dördüncü sete etkili başlayan Imoco Volley, Egonu ile üst üste bulduğu sayılarla 8-3 öne geçerken, VakıfBank mola almak zorunda kaldı. Guimaraes, Ogbogu ve Haak'ın sayılarıyla toparlanan VakıfBank, skoru 10-10 eşitledikten sonra 15-13 öne geçti. Egonu'nun yorulmasıyla enerjisini kaybeden Imoco Volley karşısında VakıfBank, son bölümde Zehra Güneş ve Guimaraes'in sayılarıyla seti 25-21, müsabakayı da 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

SALON: Stozice

HAKEMLER: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Jan Krticka (Çekya)

IMOCO VOLLEY: Egonu, Sylla, De Kruijf, Wolosz, Plummer, Floie (De Gennaro, Gennari, Caravello, Vuckhova, Courtney)

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Bartsch-Hackley, Zehra Güneş, Haak, Guimaraes, Ogbogu (Ayça Aykaç, Tuba Şenoğlu, Meryem Boz, Buket Gülübay)

SETLER: 22-25, 21-25, 25-23, 21-25

SÜRE: 123 dakika (30, 29, 30, 34)