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Spor

VakıfBank şampiyonluk maçında sahne alıyor

Temsilcimiz VakıfBank, şampiyonluk için saha çıkıyor. FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde VakıfBank, bugün turnuvanın son şampiyonu İtalyan ekibi Imoco Volley'le karşılaşacak.

19 Aralık 2021 Pazar 09:50 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 09:50
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Türkiye'nin ev sahipliğinde, dünyanın en iyi 6 takımının yer aldığı Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda kupayı kazanan belli oluyor.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak dev organizasyonun finalinde temsilcimiz VakıfBank, son şampiyon İtalyan temsilcisi Imoco Volley'le karşılaşacak.

Voleybol Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın final maçı saat 18.30'da başlayacak. Dev mücadele TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak

VakıfBank, yarı finalde bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek finale çıktı. Imoco Volley ise Breziya ekibi Minas Tenis Clube'yi 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

  • VakıfBank
  • FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası
  • Imoco Volley

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