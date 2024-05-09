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Spor

VakıfBank'ın yeni smaçörü Caterina Bosetti

Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan smaçör Caterina Bosetti'yi transfer etti.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 16:13 - Güncelleme:
VakıfBank'ın yeni smaçörü Caterina Bosetti
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Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon kadro yapılanması doğrultusunda İtalya Milli Takımı'nın da formasını giyen smaçör Caterina Bosetti kadroya katıldı.

Bosetti'nin babası Guiseppe Bosetti ve annesi Franca Bardelli de 2017-2022 yılları arasında VakıfBank altyapısında antrenör olarak görev yapmıştı.

Kariyerinde daha önce sırasıyla Asystel MC Carnaghi Villa Cortese, Galatasaray, Igor Gorgonzola Novara, Liu Jo Nordmeccanica Modena, Epiu Pomi Casalmaggiore formaları giyen 30 yaşındaki smaçör, son 4 sezonunu Igor Gorgonzola'da geçirdi.

2010 Küçükler Avrupa Şampiyonası'nda en değerli oyuncu seçilen Bosetti, 2011 yılındaki 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda en iyi manşet alan oyuncu oldu. İtalyan voleybolcu, ayrıca aynı yıl gerçekleştirilen 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda da en iyi hücum eden ve en değerli oyuncu seçildi.

2012-2013 İtalya Süper Kupa'nın en değerli oyuncusu olan Bosetti, 2021-2022 İtalya Ligi'nin en iyi smaçörü olmayı başardı.

2022 Uluslar Ligi'nde (VNL) en iyi smaçör olan Bosetti, 2022 Dünya Şampiyonası'nın en iyi servis atan oyuncusu olmayı başardı. İtalya Milli Takımı ile 2011 FIVB Dünya Kupası, 2022 VNL şampiyonluğu yaşayan Bosetti, 2011'de 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası ve 2010 Küçükler Avrupa Şampiyonası'nı da kazandı. Bosetti, bir CEV Challenge Cup, iki İtalya Kupası ve bir kez de Brezilya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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