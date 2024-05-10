İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2024 Cuma / 3 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2177
  • EURO
    34,739
  • ALTIN
    2451.07
  • BIST100
    10322.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • VakıfBank'ın yeni yıldızı Deniz Uyanık
Spor

VakıfBank'ın yeni yıldızı Deniz Uyanık

Sultanlar Ligi ekibi VakıfBank, geçen sezon Nilüfer Belediyespor forması giyen Deniz Uyanık'ı transfer etti.

AA10 Mayıs 2024 Cuma 15:57 - Güncelleme:
VakıfBank'ın yeni yıldızı Deniz Uyanık
ABONE OL

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon Nilüfer Belediyespor forması giyen Deniz Uyanık'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta oyuncu için "Deniz, önümüzdeki sezondan itibaren sarı siyahlı formayla mücadele edecek. Daha nice zaferlere birlikte yürümek dileğiyle." ifadesi kullanıldı.

Deniz Uyanık, 2022-2023 sezonunda formasını giydiği Nilüfer Belediyespor'da yaptığı 80 blokla Vodafone Sultanlar Ligi'nin bu alandaki en başarılı sporcusu olmuştu. Genç voleybolcu, 2023-2024 sezonu blok sıralamasında da 69 blokla üçüncü basamağı paylaştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.