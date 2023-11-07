VakıfBank'ta hedef bir kez daha Şampiyonlar Ligi

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonuna 3'ü üst üste olmak üzere 7. kez Avrupa'nın zirvesine çıkma hedefiyle başlayacak.

AA'nın, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ne ilişkin hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, organizasyonda mücadele eden Türk takımlarından VakıfBank'ın Avrupa performansına yer verildi.

Sarı-siyahlı ekip, A Grubu'ndaki ilk maçında yarın Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace takımını ağırlayacak. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Grupta VakıfBank ve Volley Mulhouse Alsace'nin yanı sıra Allianz Vero Volley Milano (İtalya) ve Jedinstvo Stara Pazova (Sırbistan) mücadele edecek.

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ 6 KEZ KAZANDI



VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez kupanın sahibi oldu.

Organizasyonda ilk şampiyonluğunu 2010-2011 sezonunda elde eden sarı-siyahlılar, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te de mutlu sona ulaştı.

Tüm şampiyonluklarını İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde yaşayan VakıfBank, bu sezon da kupayı kazanması halinde ilk kez üst üste 3 sezon Avrupa'nın zirvesinde yer alacak.

CEV KUPASI İLE CEV CHALLENGE KUPASI'NDA BİRER ŞAMPİYONLUK



VakıfBank, CEV'in diğer organizasyonlarında da birer şampiyonluk elde etti.

Sarı-siyahlı takım, 2004'te o dönem Top Teams Kupası adıyla oynanan CEV Kupası'nı kazanarak Avrupa'da ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

VakıfBank, 2008'de ise Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu olarak kabul edilen CEV Challenge Kupası'nda zirvenin sahibi oldu.

FIVB KULÜPLER DÜNYA ŞAMPİYONASI'NIN EN BAŞARILI TAKIMI



VakıfBank, elde ettiği 4 şampiyonlukla FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın en başarılı takımı unvanını elinde bulunduruyor.

Sarı-siyahlılar, organizasyonda 2013, 2017, 2018 ve 2021'de kupayı müzesine götürmeyi başardı.

İKİ KEZ GUİNNESS DÜNYA REKORLARI KİTABI'NA GİRDİ



VakıfBank Voleybol Takımı, elde ettiği başarılarla iki kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Sarı-siyahlı ekip, ilk olarak 23 Ekim 2012'den 22 Ocak 2014'e kadar oynadığı 73 resmi maçın tamamından galip ayrılmasıyla "Üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı" olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'nda yer aldı.

VakıfBank, 2020 yılında ise kazandığı 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğuyla bu kupayı en çok kazanan unvanıyla ikinci kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girerken, 2021 yılında da bu organizasyonda şampiyonluğa ulaşarak rekorunu geliştirdi.

GUİDETTİ YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 10 KUPA



VakıfBank, İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde 15 sezonda uluslarararası alanda 10 şampiyonluk yaşadı.

Sarı-siyahlı takım, Guidetti'nin göreve başladığı 2008-2009 sezonunda bu yana CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ise 4 kez kupayı kaldırmayı başardı.

Guidetti'nin öğrencileri, bu süreçte CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ise 2 kez ikincilikle yetindi.

KADRO



Giovanni Guidetti yönetiminde 16. sezonunu geçiren VakıfBank'ın 2023-2024 sezonu kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Gabi Guimaraes, Ali Frantti, Cansu Özbay, Karmen Aksoy, Ayça Aykaç Altıntaş, Chiaka Ogbogu, İdil Naz Başcan, Bianka Busa, Zeynep Sude Demirel, Aleksia Karutasu, Aylin Acar, Zehra Güneş, Sarah van Aalen, Bahar Akbay, Jordan Thompson.