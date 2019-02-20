Valbuena'dan Beşiktaş maçına özel hazırlık
Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena Beşiktaş maçına özel hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena sakatlığı yüzünden Zenit maçında forma giyemeyecek.
Rusya'ya götürülmeyen Valbuena, Beşiktaş derbisine hazır olmak için özel çalışmalar yapıyor.
Tecrübeli oyuncu bugün yaptığı ve çalışmasından video da koyduğu paylaşımda "Ne yazık ki, yarın Zenit karşısında oynamam mümkün olmayacak. Takım arkadaşlarımın arkasındayım, onları destekliyorum ve çok yakında %100 hazır olmak için çalışıyorum" dedi.
(DHA)
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