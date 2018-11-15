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Valbuena'dan Cocu'ya gönderme: Koeman'ın formayı adaletli dağıtması takım için itici güç oldu

Koeman ile birlikte adeta yeniden doğan Fransız yıldız Valbuena iddialı konuştu.

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Fenerbahçe, Erwin Koeman ile birlikte beyaz bir sayfa açtı. Galatasaray beraberliğinin ardından Anderlecht ve Alanya galibiyetleriyle Sarı-Lacivertliler rahat bir nefes aldı. Bu süreçte takımı sırtlayan isim ise, Cocu'nun adeta yüzüne bile bakmadığı Mathieu Valbuena oldu.

Fransız oyuncu, 2 gol atıp, 3 asist yaptı. Koeman'la birlikte adeta yeniden doğan tecrübeli futbolcu, yaptığı açıklamalarla umut saçtı. İşte Valbuena'nın sözleri...

"KOEMAN ADALETLİ"

"3 maçta büyük bir değişime uğradık. Takım ruhu geri geldi. Arkadaşlık bağlarımız da sıkılaştı. Koeman'ın formayı adaletli bir şekilde dağıtması, takım için itici bir güç oldu. En önemlisi ise oluşan takım ruhu sadece bizi etkilemedi, taraftar da bizim arkamızda olduğunu yeniden hissettirdi."

"İKİ TAKIM İÇİN DE ZOR"

"Bizim için artık güzel günler başladı. Trabzonspor maçı, derbilerden sonra sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olacak. Rakibimiz de zor durumda ve çıkış arıyor. Maç iki takım için de zorlu geçecek. Her şeye rağmen şu anda çok iyi bir durumdayız ve Trabzon'u da yeneceğimize inancım tam. Ligde, bu kulübe hiç yakışmayacak konumlarda bulunduk. Şimdi hızlı üst sıralara doğru tırmanacağız. Taraftarımız, bizi desteklemeye devam etsin."

(Fanatik)

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