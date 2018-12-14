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Valbuena'dan Fenerbahçe'ye iyi haber

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanan ve Akhisarspor ve Trnava maçında takımdan uzal kalan Valbuena'dan iyi haber geldi.

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe pazartesi günü evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik bir sınav öncesinde Fransız yıldız Mathieu Valbuena’dan müjdeli haber geldi.

Kasımpaşa maçında sol üst arka adalesinden sakatlanan Valbuena beklenen tarihten daha önce sahalara döndü. Düz koşulara başlayan yıldız oyuncunun hafta sonu Erzurumspor maçı hazırlıklarında takımla birlikte yer alacağını öğrenildi.

Valbuena yapılan hazırlıklarla bir sorun yaşamazsa Fenerbahçe - Erzurumspor maçında sahada olacak. 

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