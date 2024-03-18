Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Dev derbide büyük bir heyecan yaşanırken maçta gol perdesini Fred açtı. Brezilyalı yıldız siftah yaptı. Ardından ilk yarının sonlarında bir kez daha ağları havalandırdı.

Fred'den bir ilk!

Maçta, dakikalar 13'ü gösterirken Tadic'den aldığı pasla ceza sahasına girmeden vuruşunu yapan Fred, Uğurcan'ın solundan topu ağlara gönderdi. Brezilyalı yıldız, daha çok sol ayağını kullanmasına rağmen sağ ayağıyla harika bir gol kaydetti. Yıldız oyuncu, ilk yarının sonlarına doğru 45+4. dakikada bir gol daha kaydederken mücadeleye damgasını vurdu. Fred böylece, Fenerbahçe kariyerinde Süper Lig'deki ilk golünü Trabzonspor'a attı.

VALBUENA'DAN SONRA İLK İSİM OLDU



Opta verilerine göre; Süper Lig'deki ilk golünü atan Fred (18 maç), Mathieu Valbuena'dan (Nisan 2019) bu yana Fenerbahçe formasıyla Trabzonspor ağlarını ceza sahası dışından havalandıran ilk isim oldu.

SEMİH ŞENTÜRK'TEN BU YANA İLK KEZ!



Profesyonel kariyerinde ilk kez bir lig maçında iki gol atan Fred, Semih Şentürk'ten (2 gol; Nisan 2006) bu yana Fenerbahçe formasıyla Trabzonspor'a konuk olduğu bir lig karşılaşmasında iki gol sevinci yaşayan ilk isim oldu.