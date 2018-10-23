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Valencia deplasmanda Young Boys ile 1-1 berabere kaldı

Şampiyonlar Ligi H grubu 3. hafta maçında Young Boys ile Valencia sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Üst üste 4. maçından beraberlik ile 1 puan alan Valencia, 12. maçında 9. kez sahadan eşitlikle ayrıldı.

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Şampiyonlar Ligi H grubu 3. haftasındaki Young Boys - Valencia maçında kazanan çıkmadı. Stade de Suisse'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Valencia 26. dakikada Batshuayi'nin golüyle öne geçerken, Young Boys'a beraberliği getiren gol 55. dakikada penaltıdan Hoarau ile geldi. Beraberliklere abona olan Valencia, bu sezon 12. maçında 9. beraberliğini aldı.

Bu sonucun ardından tek puanını Manchester United ile 0-0 berabere kaldıktan sonra alan Valencia 2 puana yükseldi. İlk 2 maçında Juventus ve Manchester United'a 3-0 mağlup olan Young Boys ise ilk puanını aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftada Valencia evinde Young Boys'u konuk edecek.

(Sporx)

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