İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2022 Pazar / 19 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5571
  • EURO
    19,2438
  • ALTIN
    1054.17
  • BIST100
    4455.53
Spor

Valencia, Real Betis'i 3 golle devirdi

Valencia, İspanya La Liga'nın 14. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Real Betis'i 3-0 mağlup ederek puanını 19'a yükseltti.

11 Kasım 2022 Cuma 00:39 - Güncelleme:
Valencia, Real Betis'i 3 golle devirdi
ABONE OL

La Liga'da Valencia, sahasında Real Betis ile karşı karşıya geldi. Mestalla'da oynanan müsabakayı Valencia, 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

Real Betis'te Edgar Gonzalez 61. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra rakip kalede baskısını arttıran Valencia, 63. dakikada Ribeiro Almeida ile 1-0 öne geçti. Valencia'da 81. dakikada Hugo Guillamon, kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada son sözü 90. dakikada Justin Kluivert söyledi ve Valencia sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Valencia'da Cenk Özkaçar, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Valencia, ligde 5 maç sonra kazandı ve puanını 19'a çıkardı. Real Betis, 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Valencia, Villarreal deplasmanına gidecek. Real Betis, sahasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.