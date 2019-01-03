Valencia ve Borussia Dortmund'un Henry Onyekuru'yu istediği öne sürüldü

Sezon başında Everton'dan Galatasaray'a kiralanan ve başarılı bir ilk devreyi geride bırakan Henry Onyekuru'nun hayranları artıyor!.. İspanya'dan Valencia ve Almanya'dan Borussia Dortmund'un yeni sezonda Nijeryalı yıldızı kadrosunda düşündüğü belirtiliyor. Sezonun bitmesinin ardından iki kulübün de Everton'la masaya oturup bonservis pazarlığı yapacağı gelen bilgiler arasında. Onyekuru'nun satın alma opsiyonuna sahip olmayan Galatasaray cephesi ise gelişmeleri tedirginlikle takip ediyor. (Takvim)