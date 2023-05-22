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Spor

Valencia'dan ırkçılığa karşı sert tedbir!

İspanya La Lig'nın 35. haftasında Valenica ve Real Madrid arasında oynanan maçta Vinicius Junior'a karşı yapılan ırkçı saldırı cezasız kalmadı. İspanyol ekibi saldırıyı gerçekleştiren taraftarı tüm müsabakalarda ömür boyunca men etti.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:33 - Güncelleme:
Valencia'dan ırkçılığa karşı sert tedbir!
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Valencia'dan Vinicius Junior'a ırkçılık yapan taraftarlara ceza geldi.

La Liga ekibi Valencia, Real Madrid oyuncusu Vinicius Junior'a yapılan ırkçılık için kararını açıkladı.

Valencia taraftarı Real Madrid'in yıldızı Vinicius'a ırkçı saldırılarda bulundu. Maçın ardından Brezilyalı yıldız, "Irkçıların kazandığı ödül benim maçtan atılmamdı. Bu futbol değil, bu LaLiga." açıklamasında bulundu.

VALENCİA'DAN AÇIKLAMA

Kulüp yaptığı açıklamada, Brezilyalı oyuncu aleyhine ırkçı tezahüratlar yapan taraftarların tamamının ömür boyu stadyumlarından men edildiğini açıkladı.

Kulüp ırkçı tezahüratların kendi tavırlarını hiçbir şekilde yansıtmayan bir durum olduğunu belirtti.

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