Valencia'dan ırkçılığa karşı sert tedbir!

Valencia'dan Vinicius Junior'a ırkçılık yapan taraftarlara ceza geldi.

La Liga ekibi Valencia, Real Madrid oyuncusu Vinicius Junior'a yapılan ırkçılık için kararını açıkladı.

Valencia taraftarı Real Madrid'in yıldızı Vinicius'a ırkçı saldırılarda bulundu. Maçın ardından Brezilyalı yıldız, "Irkçıların kazandığı ödül benim maçtan atılmamdı. Bu futbol değil, bu LaLiga." açıklamasında bulundu.

VALENCİA'DAN AÇIKLAMA

Kulüp yaptığı açıklamada, Brezilyalı oyuncu aleyhine ırkçı tezahüratlar yapan taraftarların tamamının ömür boyu stadyumlarından men edildiğini açıkladı.

Kulüp ırkçı tezahüratların kendi tavırlarını hiçbir şekilde yansıtmayan bir durum olduğunu belirtti.