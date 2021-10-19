Valentin Rosier eski takımına karşı forma giyecek

19 Ekim 2021 Salı 14:40 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 14:40

Temsilcimiz Beşiktaş, bugün Şampiyonlar Ligi maçında evinde Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk edecek. Tamam ya da devam maçı niteliğinde olan karşılaşma saat 19:45'te başlayacak.

Beşiktaş'ta sakat oyuncuların dönmesinin ardından takımın ilk 11'i merak edilirken, sağ bekte görev yapan Rosier ile ilgili bir detay dikkat çekti.

ROSIER ESKİ TAKIMINA KARŞI MÜCADELE VERECEK

Fransız oyuncu, Beşiktaş'tan önceki kulübü olan Sporting Lizbon'a karşı bugün rakip olarak sahada olacak. Eski takımına karşı mücadele verecek olan Rosier'in Sporting Lizbon'a transfer döneminde Beşiktaş'ta oynamak istediğini ifade etmiş ve bunun sonucunda Beşiktaş'a bonservisiyle birlikte yeniden transfer olmuştu.