Valentin Rosier'in geliş tarihi belli oldu

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın başarısında önemli rol oynayan isimlerden biri olan Valentin Tosier, yeniden takıma katılıyor.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katacağı Valentin Rosier, yarın akşam saat 23:00'te İstanbul'da olacak.
Beşiktaş'ın uzun süre önce anlaşmaya vardığı Valentin Rosier'in transferinde beklenen süreç tamamlandı.
Galatasaray'ın ilgisine karşın siyah-beyazlı takımda kariyerini sürdürmek isteyen 24 yaşındaki futbolcu, 4 yıllık imzayı atacak.
Rosier'in, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 350 bin euro kazanması bekleniyor.