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Spor

Valentin Rosier'in geliş tarihi belli oldu

Beşiktaş'ın Valentin Rosier transferinde mutlu sona ulaştığı ve 24 yaşındaki futbolcunun 29 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a geleceği belirtildi.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 20:47 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 20:47
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Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın başarısında önemli rol oynayan isimlerden biri olan Valentin Tosier, yeniden takıma katılıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katacağı Valentin Rosier, yarın akşam saat 23:00'te İstanbul'da olacak.

Beşiktaş'ın uzun süre önce anlaşmaya vardığı Valentin Rosier'in transferinde beklenen süreç tamamlandı.

Galatasaray'ın ilgisine karşın siyah-beyazlı takımda kariyerini sürdürmek isteyen 24 yaşındaki futbolcu, 4 yıllık imzayı atacak.

Rosier'in, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 350 bin euro kazanması bekleniyor.

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