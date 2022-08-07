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Spor

Valerien Ismael: Duyguların karmaşık olduğu bir maçtı

Süper Lig'in ilk haftasında evinde konuk ettiği Kayserispor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

7 Ağustos 2022 Pazar 00:56 - Güncelleme:
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında evinde Kayserispor'u 90+6. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael açıklamalar yaptı.

"İKİNCİ YARI DAHA İYİYDİK"

"Zor bir maç oldu. Sezonun ilk maçı, duyguların da karmaşık olduğu bir maçtı. Maçın geneli inişli çıkışlıydı. Zaman zaman kontrol bizdeydi, zaman zaman rakipteydi. İkinci yarı daha iyiydik, domine ettik. Daha çok fırrsat bulduk. Takım çok iyi mentalite gösterdi. Son dakikalarda golü bulduk. Taraftara teşekkür ederim, golü son dakikalarda bulmuş olabiliriz ama bu bizim mantalitemizi gösterir."

TRANSFER SÖZLERİ

"Josef'in sakatlığı devam ediyor, Welinton sakatlandı, Emirhan gitti ve sürpriz oldu. Çözümler üzerinde çalışıyoruz. Mümkün olan en kısa sürede kadro derinliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz."

"AYNI GEMİDEYİZ"

"Ben geldiğimden beri futbolcularımız çok çalışıyor. Herkes elinden gelenin en iyisini veriyor. Hoca bir tarafta, futbolcular bir tarafta değil. Hepimiz aynı gemideyiz."

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