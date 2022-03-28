Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna getirilen Valerien Ismael, çalışmalara erkenden başlamıştı. Önceki gün sabah 11'deki idman için saat 06.30'da Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen ve sporunu yaptıktan sonra mesaiye erkenden başlayarak dikkat çeken Fransız çalıştırıcı, takımla ilgili ilk değerlendirmesini yaptı. Fanatik'in haberine göre; iki günlük antrenmanın ardından dün takıma izin veren 46 yaşındaki hoca, hem bu kısa süredeki çalışma durumu hem de sağlık ekibinden aldığı raporlar doğrultusunda yardımcılarıyla yaptığı ilk analizini tamamladı. Ismael'in, konuyla ilgili olarak kulüp profesyonelleriyle görüşüp, "Takımın form durumu düşündüğüm seviyenin yüzde 60 gerisinde" dediği öğrenildi. Ismael'in yeni hafta itibarıyla tempoyu artırıp oyuncuların özellikle kondisyonlarını artırarak daha mücadeleci ve atletik olmalarını sağlayacağı belirtildi.

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'YÜZDE 100 GEREKİYOR!'

Valerien Ismael, Beşiktaş'taki ilk basın toplantısında şu sözleri kullanmıştı:

"Yüksek tempoya dayalı olmak için enerji gerekiyor. Bu enerjiyi rakibe hissettirmesi, takımın yüzde 100´ünü sahaya koyması gerekiyor. İşin fiziksel tarafına yoğun çalışmalıyız. Beşiktaş, ligi domine etmek isteyen bir takım. Bütün bunları yapabilmek için takımla zaman geçirmeye ihtiyacımız var. Ben 3 yıldan bu yana 3-4-3 ile takımlarımı oynatıyorum. 150 maçlık deneyimim var. Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi elemeleri... Premier Lig ekiplerine karşı oynadık. Beşiktaş taraftarı, yüzde 100'ünü ortaya koyan bir teknik direktör görecek. Her maçı kazanmanın garantisini veremezsiniz. Kazanmak için o azmi gösterecek bir antrenör ve ekibi olacak."