Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, transfer çalışmalarına start verdi ve golcü için tercihini yaptı. Fransız hoca uygulatacağı 3-4-3 sisteminin santrforunu belirledi.
Deneyimli teknik adam, Halil Dervişoğlu ile aynı zamanda Beşiktaş kongre üyesi de olan ve Lille'de forma giyen Burak Yılmaz'ın kendi sistemine uygun olmadığını söyledi.
Akşam'ın haberine göre; Valerien Ismael'in, Alexander Sörloth için ise "Tam aradığım oyuncu" dediği öğrenildi.
Kiralık olarak forma giydiği Real Sociedad'ta üç kulvarda toplam 35 maçta forma şansı bulan deneyimli forvet, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Norveçli oyuncunun Red Bull Leipzig'le olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.