Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, transfer çalışmalarına start verdi ve golcü için tercihini yaptı. Fransız hoca uygulatacağı 3-4-3 sisteminin santrforunu belirledi.

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BURAK YILMAZ VE HALİL DERVİŞOĞLU'NA RET!

Deneyimli teknik adam, Halil Dervişoğlu ile aynı zamanda Beşiktaş kongre üyesi de olan ve Lille'de forma giyen Burak Yılmaz'ın kendi sistemine uygun olmadığını söyledi.

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"SÖRLOTH TAM ARADIĞIM GOLCÜ"

Akşam'ın haberine göre; Valerien Ismael'in, Alexander Sörloth için ise "Tam aradığım oyuncu" dediği öğrenildi.

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3 KULVARDA 5 GOL, 1 ASİST

Kiralık olarak forma giydiği Real Sociedad'ta üç kulvarda toplam 35 maçta forma şansı bulan deneyimli forvet, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Norveçli oyuncunun Red Bull Leipzig'le olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.