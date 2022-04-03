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  • Valerien Ismael'den Burak Yılmaz ve Halil Dervişoğlu'na ret!
Spor

Valerien Ismael'den Burak Yılmaz ve Halil Dervişoğlu'na ret!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael golcü seçimini yaptı. Burak Yılmaz ve Halil Dervişoğlu'nu reddeden Fransız teknik adam, Alexander Sörloth'u istedi.

Akşam3 Nisan 2022 Pazar 12:55 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 12:55
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, transfer çalışmalarına start verdi ve golcü için tercihini yaptı. Fransız hoca uygulatacağı 3-4-3 sisteminin santrforunu belirledi.

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BURAK YILMAZ VE HALİL DERVİŞOĞLU'NA RET!

Deneyimli teknik adam, Halil Dervişoğlu ile aynı zamanda Beşiktaş kongre üyesi de olan ve Lille'de forma giyen Burak Yılmaz'ın kendi sistemine uygun olmadığını söyledi.

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"SÖRLOTH TAM ARADIĞIM GOLCÜ"

Akşam'ın haberine göre; Valerien Ismael'in, Alexander Sörloth için ise "Tam aradığım oyuncu" dediği öğrenildi.

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3 KULVARDA 5 GOL, 1 ASİST

Kiralık olarak forma giydiği Real Sociedad'ta üç kulvarda toplam 35 maçta forma şansı bulan deneyimli forvet, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Norveçli oyuncunun Red Bull Leipzig'le olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.

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