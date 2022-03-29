Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael, dün Siyah-Beyazlılar'daki üçüncü idmanına çıktı. Sabah 11.00'daki antrenman için yine erken saatlerde Nevzat Demir Tesisleri'nin yolunu tutan Fransız teknik adamın, Trabzonspor karşılaşması için planını hazırladığı belirtildi.

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3-6-1 SİSTEMİYLE BAŞLAYACAK

Fanatik'in haberine göre; yardımcılarıyla beraber liderin maçlarını analiz eden 46 yaşındaki hocanın, maça 3-6-1 sistemiyle başlamayı planladığı belirtildi. Ismael'in bu tercihinde rakibinin orta alan ve kanatlarda oldukça etkili atak organizasyonlarında bulunması ve hızlı sonuç alması olduğu kaydedildi.

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MAÇ İÇİNDE 3-4-3'E DÖNÜLECEK

Yönetimle yaptığı görüşmede, "Takımın form durumu düşündüğüm seviyenin yüzde 60 gerisinde" diyen genç hocanın rakibini kalabalık orta sahayla durdurup ardından maç içinde 3-4-3 sistemine geçip zafere ulaşmayı planladığı belirtildi.

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ANTHONY NWAKAEME'YE ÖZEL ÖNLEM

Bordo-Mavililer'in yıldız hücumcusu Anthony Nwakaeme'ye özel önlem alan Ismael'in, "Bire bir pozisyonlarda çok etkili. Adam adama markajla durdurulabilecek bir futbolcu değil. Pas trafiğini kesip topla buluşmasını önlersek kontrol altına alabiliriz" dediği kaydedildi.