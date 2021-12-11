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Spor

Vali Salih Ayhan'dan Sivasspor'a ziyaret

Sivas Valisi Salih Ayhan, pazartesi günü evinde Galatasaray'ı konuk edecek Demir Grup Sivasspor'un antrenmanını ziyaret ederek futbolculara baklava ikram etti.

DHA11 Aralık 2021 Cumartesi 14:33 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 14:33
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Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'un antrenmanını ziyaret eden Sivas Valisi Salih Ayhan, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Takımın son haftalarda aldığı başarılı sonuçların tüm kenti ve taraftarları memnun ettiğini belirten Vali Salih Ayhan, pazartesi günü oynayacakları Galatasaray maçında başarı dileyerek futbolculara elleriyle baklava ikram etti. Ayhan, maçta 'Minik Yiğidolar' olarak nitelendirilen öğrencilerle birlikte takıma tribünden destek vereceklerini söyledi. Vali Ayhan'a Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yöneticiler de eşlik etti.

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