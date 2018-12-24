Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Van Dijk'ten Ozan Kabak'a hediye!

Dünyanın en pahalı defans oyuncusu Virgil van Dijk, Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak'a formasını hediye etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Premier Lig'in lideri Liverpool'da forma giyen dünyanın en pahalı defans oyuncusu Virgil van Dijk, Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak'a formasını hediye etti.
 
Ozan Kabak, van Dijk'ın hediyesini sosyal medya hesabından duyururken ''Dünyanın en iyi defans oyuncularından biri olarak gördüğüm Virgil van Dijk'a benim için çok değerli bu hediyesi için çok teşekkür ederim.'' paylaşımında bulundu.
 
Hollandalı stoperin Ozan'a gönderdiği formada ''Ozan'a en iyi dileklerimle'' yazısı ve imzası dikkat çekti.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Şenol Güneş'ten 3 ismin transferine onay!

Şenol Güneş'ten 3 ismin transferine onay!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA