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  • Alanya'da ilginç an: VAR, 9 dakikada karar veremedi!
Spor

Alanya'da ilginç an: VAR, 9 dakikada karar veremedi!

Süper Lig'de Alanyaspor ile Rizepor arasındaki mücadelede, Alanya'nın attığı gol ofsayt şüphesiyle VAR'a takıldı. Gol, VAR Hakemi Bülent Birincioğlu tarafından yaklaşık 9 dakika incelendi.

20 Ocak 2024 Cumartesi 17:58 - Güncelleme:
Alanya'da ilginç an: VAR, 9 dakikada karar veremedi!
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Süper Lig'de Alanyaspor ile Rizepor arasındaki maçta ilginç bir an yaşandı.

Alanyaspor, 69. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası Efecan Karaca ile durumu 1-1 yaptı.

Efecan Karaca'nın bu golü, olası ofsayt şüphesi nedeniyle ekranda VAR Hakemi Bülent Birincioğlu tarafından yaklaşık 9 dakika incelendi.

Orta hakem Ali Şansalan, bu dakikada iki takımın teknik direktörü Fatih Tekke ve İlhan Palut'a da açıklama yaptı.

VAR'dan karar gelmeyince orta hakem Ali Şansalan pozisyonu izledi ve Alanyaspor'un golünü verdi.

Alanyaspor'un bu golü, Süper Lig'de en uzun süre incelenen pozisyon oldu.

Alanyaspor'un golü

Topun ağlara gidişi: 68:58

Santranın yapılışı: 79:08

  • VAR Hakemi
  • Alanyaspor-Rizepor
  • karar

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