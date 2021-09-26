26 Eylül 2021 Pazar 22:13 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 22:31

Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.



"KAZANMAK ZORUNDAYDI"

Galatasaray kazanmak zorundaydı. Kaliteli bir maç olmadı ama fedakarlık ve riskin ne zaman alınacağına örnek bir maçtı. Teknik direktörlerin elinde olmayan bazı sebepler olur. İlk golde Luyindama'nın hatası. Daha sonra İrfan Can'ın hatalı gol yemesi...

Galatasaray'ın nefeslenmesi için önemli bir galibiyet oldu. Fatih Hoca ve oyuncular rahatladı.

"TAKIM GERİLEBİLİR"



Nelsson'u sağda oynatmak gerekiyor. Luyindama solda da oynayabilirdi. Tecrübeli Feghouli'yi oynattı. Formsuz Emre Kılınç'ı oturttu. 7. haftayı çıkarken maç eksiğiyle çok puan geride olmak bir takımı çok gerginleştirebilir. Hoca tecrübeli olsa da takım gerilebilir. Kerem'in mesela, çok top kaybı yaptı. İstekliydiler ama bireysel hatalar oldu. Babel olsa daha oturaklı bir oyuncu. Olgunlukla oynayabilirdi.

"KONUŞARAK DİNLENDİRDİ"

Luyindama'yı ya motive edecek tutacaktı, ya çıkaracaktı. Bence konuşarak dinlendirdi ve Alpaslan'ı oyuna aldı.



"BİR TANE EMNİYET LAZIM"

Galatasaray, maçta öne doğru basıp pozisyonlar buldu. Orada acele kararlar verdiler. Tüm savunmanın rakip yarı alanda olması doğru değil. Bir tane emniyet lazım. Luyindama topu kaybettikten sonra hepsi hizadaydı. O pozisyon golle sonuçlandı.

"TAM BİR RUS RULETİ OLDU"

Nasıl bir risk aldı Fatih Terim ikinci yarı başlarken. Diagne'yi soktu. Öndeki 5'linin 1 tanesinin savunması yok. Kerem, Cicaldau, Morutan, Diagne ve Halil. Sadece yük Berkan'da. Teknik direktör, muhakkak beyler Berkan'a yardımcı olun demiştir. Yedlin'e de çık dedi hoca. Bu tam bir Rus ruleti. 4 maçta sadece 2 puan alan bir takım için teknik direktörün alması gereken bir riskti. Ya herro, ya merro takımı oldu.

"RİSK ALMANIN, PRESİN ÖDÜLÜDÜR"



Fedakarlık nedir? Golden önce bir tanesinde pres yapıp topu kazandılar, Halil vurdu ve evet kaleci hatası. Şut atılınca degajla kontratak mı yaparlar diye baktım. O anda bir baktım, gol oldu. İrfan Can yetenekli bir kaleci ama sonuçta futbol hatalar oyunudur. Bu gol aynı zamanda bir ödüldür. Risk almanın, o presi yapmanın ödülüdür. Orta sahada Göztepe pas yaparken yine pres oldu. Müthiş üçlü baskı yaptılar. Kerem, Cicaldau ve Morutan yaptı o baskıyı. Morutan'ın müthiş bireysel performansıyla gol geldi.

"ALPASLAN POZİSYONU TAM VAR'LIK"

Alpaslan pozisyonu tam VAR'a göre. VAR'ın gelme sebebi. VAR'daki Mustafa Öğretmenoğlu, Ali Şansalan'a 'Bir şeyler oldu hocam' dedi belki. 'Ben gördüm ama yeterli değil' demiş midir? VAR hakemi çağıramıyor. Bu da yanlış bir uygulama. Net bir penaltı pozisyonu var diyelim. Orta hakem 'Yok ben yeterli görmedim' derse bitiyor. 'Hayır hocam, net pozisyon gel' diye bir durumun da eklenmesi lazım.

"GOL HOCAM FAUL VAR DEMESİ LAZIM"

Gri pozisyon farklı bir şey. VAR'a da karşıyım o zaman. Alpaslan'a yapılan hareket, örnek VAR durumu. 'Bu pozisyonda bilerek, isteyerek faul var' demesi gerekiyordu VAR hakeminin. Oyuncunun niyeti direkt engellemek. 2-2 bitse başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Galatasaray açıklama yapardı. Ali Şansalan'ın formu fena değil...

"G.SARAYLILAR BU GOLLERE ALIŞSIN"

Galatasaraylılar, Morutan'ın bu gollerine alışsın. Bunlardan daha çok atacak. 21 yaşında. Gelişime açık. Çok rahat çalım atıyor. Galatasaray yatırım için aldı muhtemelen. Gelecekte ne olur? Yıldıza tavan vurulmaz. Çabuk, tekniği iyi. 90 dakikalık kuvveti yok. Futbolcunun en iyi yaşları 26'da başlar. Bedava benzin yakıyordur sahada, boş koşular atıyordur. 26'sında falan atmayacak bu koşuları.

"CICALDAU 23 YAŞINDA LİDER"

Cicaldau 23 yaşında bir lider. Feghouli tecrübelidir, doğru ama 23 yaşında olmasına rağmen Cicaldau yönlendirici bir oyuncu.