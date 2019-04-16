VAR kaydına IFAB yasağı
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, (IFAB), VAR konuşmalarının açıklanmasını uygun bulmuyor. Gerekçe olarak da tartışmaların bitmeyeceği, VAR sisteminin çökebileceği gösteriliyor. Konya maçındaki gibi Galatasaray’a kayıtların verilmeyeceği ortaya çıktı.
FENERBAHÇE ile Galatasaray arasında Kadıköy’de oynanan ve 1-1 sona eren derbi geride kaldı ama tartışmalar bitmek bilmiyor. İki ezeli rakip arasında demeç savaşları yaşanırken, Sarı-Kırmızılılar’ın Başkanı Mustafa Cengiz de MHK Başkanı Sabri Çelik’i ziyaret ettikten sonra “Derbinin VAR kayıtlarını istiyoruz” açıklamasında bulunmuştu.
HER POZİSYON İÇİN KAYIT İSTENİR
Cim-Bom’un bu talebinin futbol oyun kurallarını belirleyen ve değiştiren tek kurum olan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) yasalarına göre mümkün olmadığı ortaya çıktı. IFAB, kayıtların açıklanmasını, “Her kulüp, her maç, her pozisyon için kayıt ister. Tartışmaların sonu gelmez. VAR sistemi çöker” gerekçesiyle yasaklıyor. Bu yüzden Galatasaray’a VAR kayıtları verilmeyecek.
UİLENBERG: HAKEMLER İYİ YOLDA
Sarı-Kırmızılılar, Konyaspor’la oynadıkları maçtan sonra da VAR kayıtlarının kendilerine verilmesini talep etmiş, ancak bu talep MHK tarafından geri çevrilmişti. G.Saray, Hollanda’yı örnek gösteriyor ama orada VAR görüşmeleri eğitim amaçlı kamuoyu ile paylaşılıyor. Bu arada MHK Danışmanı Uilenberg ve VAR Koordinatörü Danny Makkelie hakemlerin VAR konusunda iyiye gittiğini bildirdi.
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