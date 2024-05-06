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Spor

Ve 1 yıllık anlaşma tamam! Michy Batshuayi transferi resmen bitti

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Michy Batshuayi için harekete geçti. Yıldız golcü Michy Batshuayi, transfer için kararını verdi.

Star Gazetesi6 Mayıs 2024 Pazartesi 18:20 - Güncelleme:
Ve 1 yıllık anlaşma tamam! Michy Batshuayi transferi resmen bitti
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Bu sezon şampiyonluk şansı zora girren Fenerbahçe, önümüzdeki dönem için harekete geçti. Sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmeye iç transferlerle başlıyor. Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda sözleşme sona erecek olan Michy Batshuayi için harekete geçti.

MICHY BATSHUAYİ İLE 1 YIL DAHA

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Michy Batshuayi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fakat yıldız forvetin sözleşmesinde, iki tarafında istemesi halinde 1 yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor. Sarı lacivertliler, bu opsiyonu kullanmak istediğini oyuncu tarafına bildirdi. Belçikalı forvetin de bu duruma sıcak baktığı belirtiliyor. Batshuayi'nin İngiltere'den de talipleri bulunurken, yıldız golcünün son kararını önümüzdeki haftalarda vermesi bekleniyor.

73 DAKİKADA 1 GOL!

Bu sezon sarı lacivertli formayla 40 maçta toplam 1.659 dakika süre alan Belçikalı forvet, 23 gol 3 asistlik performans sergiledi. Her 73 dakikaya 1 gol sığdıran deneyimli forvetin piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak biliniyor.

Star Gazetesi

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