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Spor

Ve Andrea Pirlo resmen imzalıyor! Teklifi duyurdular

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Andrea Pirlo'ya şu ana kadar üç kulüp talip oldu. Başarılı genç teknik direktör gelecek sezon çalıştıracağı takım hakkında ise karar vermedi. İşte Andrea Pirlo'ya gelen teklifler...

12 Haziran 2023 Pazartesi 08:28 - Güncelleme:
Ve Andrea Pirlo resmen imzalıyor! Teklifi duyurdular
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Süper Lig'de Fatih Karagümrük'le başarılı bir sezon geçiren Andrea Pirlo takımdan ayrıldı. Ülkesi İtalya'ya dönen genç teknik adam için şimdiye kadar 3 transfer teklifi geldi. Kariyerine İtalya'da devam etmek isteyen Andrea Pirlo teklifleri değerlendiriyor.

ANDREA PİRLO'YA 3 TEKLİF

44 yaşındaki genç teknik adama ülkesi İtalya'dan 3 teklif geldi. Seri A'da bu sezon küme düşen Sampdoria takımın başına Andrea Pirlo'yu getirmek istiyor. Sampdoria'nın hedefi tekrar Serie A'ya yükselmek. Bir diğer teklif ise Serie B ekibi Pisa'dan geldi. Teknik direktörlüğe Andrea Pirlo'yu getirmek isteyen ekibin sportif direktörü Aleksandar Kolarov, İtalyan çalıştırıcıya teklifini sundu. Son teklif ise Milan'dandı... Milan'ın yöneticisi Maldini, takıma Pirlo'yu getirmek istedi. Ancak Maldini'nin görevinden ayrılmasının ardından planlar suya düştü.

TÜRKİYE PERFORMANSI

Andrea Pirlo, bu sezon Fatih Karagümrük'ün başında 34 maça çıktı. 44 yaşındaki teknik direktör 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. İtalyan çalıştırıcı, maç başına 1.29 puan ortalaması yakalayabildi.

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