Ve Andreas Cornelius geri dönüyor! Tarih verildi

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da başarılı performans gösteren Andreas Cornelius, bordo mavili ekipte şampiyonluk yaşamıştı. 42 maçta 17 gol atmayı başaran Danimarka golcü Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nden ayrılmasının ardından eski kulübü Kopenhag'a transfer olmuştu. Ancak Andreas Cornelius için evdeki hesap çarşıya uymadı. Danimarka ekibinde sadece 3 maçta forma giyen oyuncu haftalardır kadroda yer almamıştı. Kulüp cumartesi günü oynanacak ligin zirvesinde bulunan Nordsjaelland maçı öncesi kadroya dahil edildi.

ANDREAS CORNELİUS HAFTALAR SONRA GERİ DÖNÜYOR

Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü hafta geride kalırken Andreas Cornelius sadece Borussia Dortmund maçında forma giydi. Ligde yalnızca 1 maça çıkan Andreas Cornelius 21 kişilik maç kadrosuna alındı. Danimarkalı golcü şans bulması halinde bu sezon ligde 2'inci kez forma giymiş olacak. Yıldız oyuncu henüz gol yada asist ile tanışamadı.

Star Gazetesi