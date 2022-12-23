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Spor

Ve anlaşma tamam! Cengiz Ünder resmen Türkiye'ye geliyor

Cengiz Ünder için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Adı geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile de gündeme gelen Cengiz Ünder'in transferini başka bir Süper Lig devi bitirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi23 Aralık 2022 Cuma 21:20 - Güncelleme:
Ve anlaşma tamam! Cengiz Ünder resmen Türkiye'ye geliyor
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Adı Galatasaray ile anılan Cengiz Ünder için Beşiktaş devreye girdi. Cengiz Ünder ile anlaşmaya varan siyah-beyazlıların Marsilya ile de el sıkışarak transferi bitirmeyi hedeflediği iddia edildi.

CENGİZ ÜNDER, FRANSA'DAN AYRILIYOR

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da teknik direktörlüğe Igor Tudor'un gelmesinin ardından fazla forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'e yol göründü. Fransız ekibinde gözden çıkarılan milli oyuncu ocakta takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY DERKEN...

Transferde adı uzun süredir Galatasaray ile gündeme gelen Cengiz Ünder için sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Fransa basınında yer alan habere göre; Siyah-beyazlılar milli oyuncu için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ, CENGİZ ÜNDER İLE ANLAŞTI

Haberde, Beşiktaş'ın Cengiz Ünder ile anlaşmaya vardığı ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Marsilya'ya kiralama teklifinde bulunarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, bu sezon Marsilya formasıyla şu ana kadar 20 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların yalnızca 7'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 718 dakika süre alan milli oyuncu, 1 asistle skora etki etti.

Star Gazetesi

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