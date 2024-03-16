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  • Ve Arda Güler hayırlı uğurlu olsun! Bonservisiyle birlikte yolcu
Spor

Ve Arda Güler hayırlı uğurlu olsun! Bonservisiyle birlikte yolcu

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Arda Güler'in kiralık olarak ayrılacağı konuşulurken, sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

16 Mart 2024 Cumartesi 19:48 - Güncelleme:
Ve Arda Güler hayırlı uğurlu olsun! Bonservisiyle birlikte yolcu
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Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, sezon sonunda sürpriz bir ekibe imza atıyor. Milli yıldızın kiralık olarak takımdan ayrılacağı aktarılırken, gündeme bomba gibi bir iddia düştü.

ARDA GÜLER, BONSERVİSİYLE AYRILIYOR

Sezon başında büyük umutlarla Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, beklentileri karşılayamadı. Talihsiz sakatlıklarla kendisi gösterme fırsatı bulamayan milli oyuncunun yeni adresi İtalya oluyor.

ARDA'YA FARKLI TARİFE!

Calciomercato'nun haberine göre; Milan, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibi, bu transferinde Brahim Diaz tarifesi uygulamak istemiyor.

Aktarılana göre, Çizme kulübü, Arda'nın 2 sene takımda kiralık olarak forma giymesini ve sözleşmesine satın alma opsiyonu koymak istiyor. Milan yönetimi, bu süreçte genç oyuncuyu bonservisiyle takıma katmak için ikna edebileceğini düşünüyor. İtalyan ekibi, Arda'nın takıma uyum sağlayabileceğini ve 2 sene içinde benimseyeceğini düşünüyor.

Star Gazetesi

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