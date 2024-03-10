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  • Ve Arda Güler La Liga'da siftahı yaptı! Real Madrid formasıyla ilk gol geldi
Spor

Ve Arda Güler La Liga'da siftahı yaptı! Real Madrid formasıyla ilk gol geldi

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı. Milli futbolcu takımının La Liga'da Celta Vigo ile oynadığı maçta 90. dakikada oyuna girdi, 90+4'te skoru 4-0'a getiren golü kaydetti.

10 Mart 2024 Pazar 22:40 - Güncelleme:
Ve Arda Güler La Liga'da siftahı yaptı! Real Madrid formasıyla ilk gol geldi
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İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Real Madrid'in 4-0 kazandığı Celta Vigo maçında milli oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Real Madrid'in diğer gollerini 21. dakikada Vinicius Junior, 79. dakikada Vicente Guaita kendi kalesine, 88. dakikada Carlos Dominguez kendi kalesine attı.

Oyuna 89. dakikada Vinicius Junior'un yerine dahil olan Arda Güler, 90+4'teCeballos'tan altığı topta ceza alanına girdi ve kaleciyi geçip topu ağlarla buluşturdu.

19 yaşındaki milli futbolcu, bu golle birlikte Real Madrid forması altındaki ilk golünü kaydetmiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid 69 puana yükselirken, Clelta Vigo 24 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid deplasmanda Osasuna'ya konuk olurken, Celta Vigo deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak.

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