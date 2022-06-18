Ve beklenen oldu! Çağlar Söyüncü resmen gidiyor: Transferi duyurdular

Leicester City ile olan sözleşmesinin son yılına girecek olan Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid gözünü kararttı. İspanyol ekibinin teknik direktör Diego Simeone'nin ısrarla istediği Çağlar Söyüncü için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ GİDİYOR

İspanya basınında yer alan habere göre; Leicester City'de sözleşmesinin son yılına girecek olan Çağlar Söyüncü'nün satışına sıcak bakılıyor. Milli oyuncu için gelecek olan teklifler değerlendirilecek. Söyüncü ile Real Madrid, Juventus, Chelsea, Manchester United gibi takımlar ilgilense de savunma oyuncusu için en ısrarcı takım Atletico Madrid.

DIEGO SIMEONE ONU İSTİYOR

Haberde, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin Çağlar Söyüncü'yü ısrarla istediği İspanyol ekibinin bu istek doğrultusunda transferi bitirmeyi amaçladığı belirtildi.

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ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN PERFORMANSI

Çağlar Söyüncü, geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla 41 resmi maçın 40'ında ilk 11'de yer aldı. 26 yaşındaki milli savunmacı bu karşılaşmalarda 1 golle skora katkıda bulundu.