Ve beklenen transfer gerçekleşti! Kylian Mbappe'yi resmen duyurdular

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain ile sözleşmesinde son sezona girdi. Uzun zamandır formasını giydiği PSG ile yeni bir anlaşmaya yanaşmayan yıldız futbolcu, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Hakkında birçok dedikodu çıkan ve peşinde birçok kulüp olan başarılı oyuncu, yeni adresi için kararını verdi.

KYLIAN MBAPPE HASRETİ SONA ERDİ!

Fransa basının aktardığı habere göre; Kylian Mbappe, İspanyol devi Real Madrid ile anlaştı. Fransız yıldızın sezon sonunda Madrid ekibine imza atması bekleniyor. Real Madrid ise Kylian Mbappe'yi transfer etmesinin ardından kadroda yer açmak için Vinicius Junior ile yollarını ayırmayı planlıyor.

LIVERPOOL, BAYERN MÜNİH, PSG VE ARABİSTAN YARIŞTAYDI

Fransız futbolcu ile Liverpool, Bayern Münih, Paris Saint-Germain ve Suudi Arabistan ekipleri sözleşme imzalamak istiyordu. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, başarılı oyuncuyu ikna etmeyi başardı.

180 MİLYON EURO

25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 180 milyon euro olarak belirleniyor.

Star Gazetesi