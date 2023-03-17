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Spor

Ve bir devrin sonu: Emre Belözoğlu'nun tahtı resmen yıkıldı...

43 yaşındaki genç teknik direktör Emre Belözoğlu son dönemde aldığı başarısız sonuçlarla birlikte Avrupa Konferans Ligi'ne de veda etti. Belçika temsilcisi Gent karşısında alınan ağır mağlubiyette Emre Belözoğlu'nun önemli bir istatistiği de son buldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi17 Mart 2023 Cuma 08:36 - Güncelleme:
Ve bir devrin sonu: Emre Belözoğlu'nun tahtı resmen yıkıldı...
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Türk futbolunun önemli isimlerinden Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başına geçtiği günden bu yana önemli başarılara imza attı. Alt sıralardan aldığı takımı zirve mücadelesine taşıyan ve Avrupa kupalarında aldığı sonuçlarla ülke puanına katkı sağlayan Emre Belözoğlu son haftalarda ligde aldığı mağlubiyetler sonrasın da UEFA Konferans Ligi'ne de veda etti. Gent karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyette ise önemli bir istatistik sona erdi.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN TAHTI YIKILDI

Bu sezon ön elemelerle birlikte 14 Avrupa maçına çıkan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu Gent maçına kadar hiç iç sahada mağlubiyet yüzü görmemişti. Bu sezon kendi sahasında 6 Avrupa maçına çıkan Başakşehir 4 galibiyet 2 beraberlik almıştı. Türkiye temsilcisi ilk kez Gent karşısında evinde 4-1'lik skorla mağlup olmuş oldu.

PEŞ PEŞE YENİLGİLER

Emre Belözoğlu liderliğinde Başakşehir ekibi Süper Lig'de de son haftalarda formsuz. Turuncu-lacivertliler ligde son 3 maçta da mağlup oldu. Puan sıralamasında da geriye düşen Başakşehir 40 puanla 6'ıncı sıraya geriledi.

Star Gazetesi

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