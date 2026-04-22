Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira için çarpıcı bir ayrılık iddiası öne sürüldü.

Takımdan ayrılacağı yönünde birçok iddia ortaya atılan Uruguaylı orta sahaya talip çıktı.

Ailesine daha yakın olmak istediği öğrenilen Torreira'nın sezon sonunda takımdan ayrılmayı planladığı aktarıldı.

LUCAS TORREIRA'YA YAKIN TAKİP

Sarı-kırmızılılara transfer olduğu günden bu yana başarılı performansını sürdüren tecrübeli oyuncuya, Arjantin'den ve Brezilya'dan ciddi taliplerin olduğu belirtildi.

Arjantin devi Boca Juniors'ın yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalmayı planladığı aktarıldı.

Arjantin ekibinin, Torreira'ya Galatasaray'da kazandığı maaşın aynısını teklif edeceği öne sürüldü.

Öte yandan Brezilya kulüplerinin de 30 yaşındaki futbolcunun transferi için devreye girebileceği belirtildi.

"HAYALİM BOCA'DA OYNAMAK"

Uruguaylı yıldız daha önce yaptığı açıklamada, Boca Juniors'ta oynamak istediğini dile getirerek, "Hayallerimden biri Boca'da oynamak ama onlar benimle hiç ilgilenmediler. Benimle ilgilenmemeleri anlaşılabilir. Ben, beni isteyen yerlerde oynuyorum." demişti.

SEZON KARNESİ

Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluklarda büyük rol oynayan Torreira, bu sezon 43 maçta toplamda 3.183 dakika süre aldı. Yıldız orta saha bu karşılaşmalarda takımına 3 gol, 4 asistlik katkı sağladı.