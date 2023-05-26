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Spor

Ve bir devrin sonu! Rıza Çalımbay istemeden de olsa bu kararı aldı

Türk futbolunun önemli isimlerinden Rıza Çalımbay teknik direktörlüğünü yaptığı Sivasspor'dan ayrılık kararı aldı. Anadolu kulübünde önemli başarılara imza atan Rıza Çalımbay'ın yerine gelecek isim de belli oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi26 Mayıs 2023 Cuma 08:25 - Güncelleme:
Ve bir devrin sonu! Rıza Çalımbay istemeden de olsa bu kararı aldı
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Teknik direktörlük kariyerinde birçok kulüp çalıştıran Rıza Çalımbay başarılı bir grafik çizdi. Son çalıştırdığı kulüp Sivasspor'da da önemli başarılara imza atan tecrübeli teknik adam geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı kazandı. Sivasspor kariyerinde 184 maça çıkan Rıza Çalımbay 1.51 puan ortalaması yakaladı.

RIZA ÇALIMBAY İSTEMEDEN DE OLSA BU KARARI ALDI

Her sezon 1 yıllık sözleşme imzalayan Rıza Çalımbay bu sezon sonunda sözleşme uzatmama kararı aldı. Her defasında Sivasspor'da çok mutlu olduğunu belirten Rıza Çalımbay memleketinin kulübünden ayrılmak istemediğini ancak kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini de yakın çevresine söyledi. Rıza Çalımbay sonrası Sivasspor'un İsmail Kartal'la anlaşma sağladığı ve gelecek sezon takımın başında İsmail Kartal'ın olacağını iddia ediliyor.

SİVASSPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezona 3 kulvarda başlayan Sivasspor kısıtlı kadrosuyla mücadele etti. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar yükselen Sivasspor, Avrupa Konferans Ligi'nde ise gruptan çıkmayı başardı. Ligde inişli-çıkışlı performans gösteren Sivasspor, 14'üncü sırada yer alıyor.

Star Gazetesi

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