Ve bir devrin sonu! Uğurcan Çakır transferi hayırlı olsun

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır devri sona eriyor. Uzun yıllardır formasını giydiği Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşayan ancak bu sezon performansıyla eleştirilerin hedefinde olan Uğurcan Çakır, gidiyor.

ŞAMPİYONLUĞUN KAHRAMANLARINDANDI

Geçen sezon Süper Lig'de yıllar sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'da başarının en büyük pay sahiplerinden biri de Uğurcan Çakır olmuştu. Başarılı file bekçisi performansıyla büyük beğeni toplamış ve Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

UĞURCAN ÇAKIR BU SEZON KAYIP

Bu sezona iyi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor'da en tartışılan isimlerden biri de Uğurcan Çakır oldu. Geçtiğimiz sezona nazaran performansıyla hayal kırıklığına neden olan 27 yaşındaki kaleci, eleştirilerin hedefi oldu.

SEZON SONU YOLCU

Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre; Trabzonspor'da sezon sonu Uğurcan Çakır ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 27 yaşındaki kaleci önümüzdeki günlerde kararını yönetime de sunacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Uğurcan Çakır, bu sezon Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 36 resmi maça çıktı toplam 3270 dakika süre aldı. 27 yaşındaki file bekçisi, 15 maçta kalesini gole kapatmayı başarırken kalesinde 50 gole ise engel olamadı.