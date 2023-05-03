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Spor

Ve bir devrin sonu! Vincent Aboubakar tahtını yıktı

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar siyah beyazlılarda 3'üncü dönemine müthiş başladı. 31 yaşındaki golcü oyuncu Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerinde attığı golle Süper Lig'e damga vurdu. Vincent Aboubakar önemli bir yıldızı da geride bıraktı. İşte detaylar…

3 Mayıs 2023 Çarşamba 12:24 - Güncelleme:
Ve bir devrin sonu! Vincent Aboubakar tahtını yıktı
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Sezona kötü başlangıç yapan Beşiktaş takımın başına Şenol Güneş'in geçmesiyle birlikte üst sıralara tırmandı. Devre arası transfer döneminde Vincent Aboubakar'ın da takıma kazandırılması siyah beyazlılara güç kattı. Kamerunlu futbolcu Beşiktaş'ta Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerinin kazanılmasında önemli rol oynadı. Golcü oyuncu takımdan ayrılan Wout Weghorst'un da tahtını yıkmayı başardı.

VİNCENT ABOUBAKAR FARKI

Wout Weghorst devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a transfer olmuştu. Hollandalı futbolcunun takımdan ayrılmasının ardından ise siyah beyazlılar Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı. 31 yaşındaki futbolcu 3'üncü Beşiktaş dönemine başarılı başladı. Siyah beyazlılarda 16 maçta 8 gol atmayı başaran Weghorst'a karşı Vincent Aboubakar 12 maçta 8 gol atarak büyük bir başarı sağladı.

BEŞİKTAŞ, VİNCENT ABOUBAKAR İLE SERİYE BAĞLADI

Şenol Güneş ile beraber seri galibiyetler elde eden Beşiktaş'ta en başarılı performansı ise Vincent Aboubakar gösterdi. Kamerunlu golcünün yıldızlaştığı karşılaşmalarda siyah beyazlılar 3 puanları hanesine yazdırdı. Vincent Aboubakar Beşiktaş'ta üst üste 5 maç gol atmayı başardı. Kamerunlu golcü son oynanan 2 haftada da takımına gol katkısı sağladı.

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