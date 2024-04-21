Ve bir rüya gerçek oldu! Luka Modric sonunda imzayı atıyor...

Real Madrid'de bu sezon pek fazla ilk 11'de şans bulamayan ve yedek olarak maçlara çıkan Luka Modric, isyan etti. Hırvat orta sahanın sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

LUKA MODRIC DEPREMİ!

İspanyol basının iddiasına göre; İlk 11'de şans bulamayan Luka Modric, takımda huzursuz durumda. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız orta saha, menajerine transfer için talimat verdi. Takımdan ayrılmak isteyen 38 yaşındaki yıldız için Suudi Arabistan ekipleri devrede. Yeni sezon Luka Modric ile Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'da takım arkadaşı olabileceği iddia edildi.

SÜPER LİG DEVLERİ DEVREDE!

Öte yandan, daha önce İspanyol basınında çıkan haberlerde; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da Luka Modric'in durumu araştırdığı belirtildi. Şartların oluşması halinde yıldız orta sahanın, Süper Lig'de forma giyebileceği belirtildi.

SEZON KARNESİ

Bu sezon İspanyol deviyle 37 maçta 1.770 dakika süre alan Modric, 2 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi