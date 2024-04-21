İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2024 Pazar / 13 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5038
  • EURO
    34,7826
  • ALTIN
    2499.53
  • BIST100
    9693.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve bir rüya gerçek oldu! Luka Modric sonunda imzayı atıyor...
Spor

Ve bir rüya gerçek oldu! Luka Modric sonunda imzayı atıyor...

İspanyol devi Real Madrid'de Luka Modric depremi yaşanıyor. Sene sonunda transfer kararı alan Luka Modric için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

21 Nisan 2024 Pazar 22:15 - Güncelleme:
Ve bir rüya gerçek oldu! Luka Modric sonunda imzayı atıyor...
ABONE OL

Real Madrid'de bu sezon pek fazla ilk 11'de şans bulamayan ve yedek olarak maçlara çıkan Luka Modric, isyan etti. Hırvat orta sahanın sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

LUKA MODRIC DEPREMİ!

İspanyol basının iddiasına göre; İlk 11'de şans bulamayan Luka Modric, takımda huzursuz durumda. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız orta saha, menajerine transfer için talimat verdi. Takımdan ayrılmak isteyen 38 yaşındaki yıldız için Suudi Arabistan ekipleri devrede. Yeni sezon Luka Modric ile Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'da takım arkadaşı olabileceği iddia edildi.

SÜPER LİG DEVLERİ DEVREDE!

Öte yandan, daha önce İspanyol basınında çıkan haberlerde; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da Luka Modric'in durumu araştırdığı belirtildi. Şartların oluşması halinde yıldız orta sahanın, Süper Lig'de forma giyebileceği belirtildi.

SEZON KARNESİ

Bu sezon İspanyol deviyle 37 maçta 1.770 dakika süre alan Modric, 2 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.