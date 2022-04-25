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Spor

Ve bitti bu iş! Cengiz Ünder 5 yıllık imzayı atıyor

Milli futbolcu Cengiz Ünder kiralık olarak forma giydiği Marsilya'ya 5 yıllık imza atıyor. Fransız kulüp bonservisi Roma'da bulunan Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu resmen kullanacak.

Star Gazetesi25 Nisan 2022 Pazartesi 20:03 - Güncelleme:
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Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder sezon başında Roma'dan ayrılarak takıma katılmıştı. Kiralık olarak forma giyen milli futbolcu gösterdiği başarılı performans sonrasında takımda kalma kararı almıştı. Marsilya'da Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.

CENGİZ ÜNDER'DEN 5 YILLIK İMZA

Milli futbolcu bu sezon Fransa'da başarılı performans gösterdi. Taraftarlar tarafından da çok sevilen Cengiz Ünder Marsilya'da kalmak istediğini daha öncesinde de duyurmuştu. Fransız kulüp milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Roma ile yapılan görüşmelerde Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunda herhangi bir problem çıkmazken milli futbolcunun 5 yıllık imza atacağı öğrenildi.

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CENGİZ ÜNDER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milli yıldız bu sezon Marsilya'da 41 maça çıktı. Cengiz Ünder çıktığı bu maçlarda 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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