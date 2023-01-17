Ve bitti bu iş! Cengiz Ünder'i resmen duyurdular

Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder son oynadığı Lorient maçında ilk 11'de sahaya çıkmış ve teknik direktör Igor Tudor tarafından övülmüştü. Başarılı oyuncunun Tudor takıma katıldığından bu yana hocasıyla yıldızı bir türlü barışmamış ve Marsilya tarafından transfer listesine koyulmuştu. Fransız basını Atalanta ile görüşme gerçekleştiren ancak takımından ayrılmak istemediğini belirten Cengiz Ünder'in Marsilya'da kalacağını aktardı.

CENGİZ ÜNDER KARARINI VERDİ

Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor'un sistemine uyum sağladığını belirten Cengiz Ünder kararını kulübünde kalmaktan yana kullandı. Fransız basını da Lorient maçıyla birlikte Cengiz Ünder'in sisteme tam olarak uyum sağladığını belirtti. Geçtiğimiz sezon Tudor'un takıma katılmasıyla birlikte sisteme uyum sağlayamayan Cengiz Ünder'in başarılı performansı taraftarlar tarafından da takdirle karşılandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

25 yaşındaki başarılı futbolcu bu sezon Lorient maçına kadar inişli çıkışlı performans ortaya koydu. 25 maça çıkan Cengiz Ünder sadece 12 maçta ilk 11 sahada görev aldı. Milli futbolcu çıktığı karşılaşmalarda 1 gol 3 asist yaptı.

Star Gazetesi