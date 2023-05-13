Ve bitti bu iş! Cristiano Ronaldo resmen geri dönüyor

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo 2023 Dünya Kupası'nın hemen ardından Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a imza atmıştı. Bu transferin ardından birçok konu ile gündeme gelen 38 yaşındaki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda Al-Nassr'dan ayrılıp efsanesi olduğu Real Madrid'e geri döneceği iddiası gündemi sarstı.

CRISTIANO RONALDO ARABİSTAN'DA MUTLU DEĞİL

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a rekor bir ücret ile transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Arabistan ekibinde yarım sezon forma giymesine rağmen birçok konuda eleştirilerin odağı oldu. Al-Nassr'ın başkanı Musalli Al-Muammar'ın da Ronaldo transferi için "Dolandırıldım" ifadesini kullanması Portekizli yıldızı kızdırdı. Kulüp başkanının açıklamalarının ardından kariyeri ile ilgili önemli bir karar alan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo eski kulübü Real Madrid'e geri dönecek.

RONALDO YUVAYA GERİ DÖNÜYOR

İspanya ekibi Real Madrid ise kulüp efsanesi ve dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile yeniden bir araya gelmek için hazırlıklara başladı. Eflatun-beyazlılara dönmek için gün sayan 38 yaşındaki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo kariyerine Avrupa'da son vermek istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Al-Nassr forması ile 16 resmi maça çıkan başarılı futbolcu Cristiano Ronaldo 12 gol, 2 asistlik performansla skora katkı sağladı.